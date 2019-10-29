РИАМО - 29 окт. Все оборудование, которое Подмосковье приобретает для оснащения медицинских учреждений, должно быть поставлено и запущено в срок, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в этом году большая поставка оборудования, так называемого тяжелого оборудования. Мы ежегодно инвестируем большие деньги и в приобретение нового, и в модернизацию существующего оборудования. Здесь обращаю внимание на блок здравоохранения, что все должно быть поставлено вовремя. Мало того, что нужно провести конкурс и закупить дорогостоящее оборудование, важно, чтобы были специалисты, и оно было запущено в срок», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, в Подмосковье ведется работа по компьютеризации поликлиник и стационаров.

«Это позволяет нам своевременно поставлять медикаменты и практически ликвидировать очереди к узким специалистам. Хотя эта работа требует особого внимания как отраслевого министра, так и глав на местах», - уточнил Воробьев.