РИАМО - 29 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выполнить работы по модернизации образовательного центра «Сириус» в срок.

«Мы уделяем большое внимание в рамках национальных проектов. У нас по программе модернизации стоят два образовательных центра — это центр «Сириус», в котором смогут принимать и обучать бесплатно одаренных детей и из Подмосковья, и из других регионов. Здесь все нужно выполнить в срок — и проектирование, и строительство. Два учебных заведения, здесь должна быть высокая культура строительства этих объектов», - сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.

Накануне Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе работы по созданию двух крупных образовательных центров в Подмосковье. Губернатор рассказал, что планируется дать талантливым, одаренным детям возможность бесплатно обучаться в центрах. Для этого необходимо будет увеличить вместимость центров и обустроить кампусы.