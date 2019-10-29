РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 окт. Очередная региональная благотворительная акция «Добрая покупка» пройдет в Дзержинском 31 октября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Акция «Добрая покупка» пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Лермонтова, дом №23, магазин «Пятерочка», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции и оказать помощь нуждающимся гражданам, необходимо купить определенный товар в магазине «Пятерочка» и положить его в корзину «Добрая покупка».

«Самые необходимые товары – крупы, макаронные изделия, сахар, чай, кофе, мука, сладости, подсолнечное масло, а также стиральный порошок, мыло, зубная паста», – перечисляется в материале.