РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Более 30 человек стали участниками Четвертого ежегодного турнира по виртуальному футболу FIFA-2019 в Балашихе, состязание проводилось по олимпийской системе на выбывание, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие провели 26 октября в городской юношеской библиотеке Балашихи.

«Киберспорту сейчас уделяется огромное внимание. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддерживает это. Во всем Подмосковье устраивают различные мероприятия, и мы также решили провести в Балашихе турнир по виртуальному футболу», – сказал руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Алексей Егоров.

Он добавил, что состязание проводилось по олимпийской системе на выбывание – игра до первого поражения. В нем приняли участие более 30 человек. Победителем турнира стал Сергей Харитонов.

Победитель рассказал, что футбольными играми FIFA увлекается с детства, но в турнире участвовал впервые.

«Мне он очень понравился – соперников обошел на одном дыхании, помогла поддержка друзей и жены. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились чаще», – пояснил Харитонов.

За первое место в состязании ему вручили книгу о памятных датах Подмосковья и подарочные сертификаты. Участников, занявших второе и третье места, наградили кубками, грамотами и ценными призами.

Турниры по виртуальному футболу проводят в Балашихе с 2016 года. Участники соревнований самостоятельно выбирают команду игроков. Главная цель – обыграть соперника. В 2020 году в Балашихе планируют проводить турниры по виртуальному хоккею и баскетболу.