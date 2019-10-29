РИАМО - 29 окт. Проектирование развязки в Химках должно выполняться своевременно и качественно, сказал во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство транспортной развязки в подмосковных Химках стартует в конце 2019 – начале 2020 года, объект должен быть готов в 2021 году.

«Большая программа по развитию Московского транспортного узла, и здесь первое, что хочу сказать, это важность соблюдения сроков строительства инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о развязке в Химках. Прошу обратить внимание на своевременное качественное проектирование, в густонаселенном муниципалитете нам крайне важно сделать все, что касается подготовительной работы. Это самое сложное», - сказал Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья подчеркнул, что данная развязка очень необходима жителям Химок, поэтому все работы необходимо вести в ускоренном темпе.