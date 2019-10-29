РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Активисты выбрали нового старосту деревни Докукино в микрорайоне Дубровицкий подмосковного Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

В деревне Докукино микрорайона Дубровицкий на днях прошло собрание жителей, на котором обсуждались вопросы выбора старосты и проблемы благоустройства деревни. В работе собрания принял участие начальник теротдела Валерий Боярко.

«Единогласно старостой Докукино был избран уважаемый многими житель деревни А.Ю. Томилин. Много добрых слов было сказано на собрании в адрес и предыдущего старосты. Он же в свою очередь пообещал оказывать помощь новому активу поселения. Далее состоялось обсуждение текущих вопросов жизни деревни», – говорится в сообщении.

В Подольске продолжается процесс формирования нового состава старост в соответствии с областным законодательством, региональным законом «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», который был принят в 2018 году. Институт старост призван быть формой осуществления населением местного самоуправления.