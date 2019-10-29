РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 окт. Свыше 30 дворов запланированы к благоустройству в подмосковном Красногорске в 2020 году, соответствующий перечень разместили на сайте министерства благоустройства Московской области.

Всего в перечень вошли 1338 дворов Подмосковья, из них 31 двор – на территории городского округа Красногорск. К благоустройству запланированы дворы в разных частях муниципалитета, в том числе в центральной части города, в микрорайонах Павшинская пойма и Опалиха, в поселках Нахабино, Новый, Мечниково, Архангельское, деревнях Глухово и Путилково.

Дизайн-проекты будущего благоустройства должны согласовать с жителями. До 15 ноября работы должны быть включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда».