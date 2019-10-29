РИАМО - 29 окт. Новым министром энергетики Подмосковья назначен Александр Самарин, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Министром энергетики Московской области назначен Александр Самарин», - сказал Воробьев.
Ранее Самарин работал генеральным директором предприятия «Коммунальные системы Московской области».
С 2013 года министерство энергетики Подмосковья возглавлял Леонид Неганов.
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