РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ремонт входной группы в сельском центре культуры и досуга «Радуга» в деревне Черное подмосковной Балашихи, средства в размере 500 тысяч рублей были выделены из областного бюджета, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов в ходе рабочего визита вместе с директором учреждения Натальей Еременко осмотрел ремонт входной группы, выполненный этим летом на средства, выделенные в рамках реализации регионального закона о наказах.

«Здание сельского центра было построено в 1966 году, крыльцо разрушилось от времени, и в целях безопасности центральный вход в СЦКиД был закрыт. В этом году учреждению из областного бюджета было выделено 500 тысяч рублей на восстановление крыльца. Все работы выполнены в срок», – сказал Ефимов.

Он добавил, что также подрядная организация отремонтировала тамбур учреждения – вставила новые двери, уложила плитку, окрасила стены.

В ходе совещания депутат попросил Еременко подготовить смету на ремонт площади перед сельским центром.

«Вместе с администрацией проработаем вопрос благоустройства территории перед СЦКиД, чтобы можно было проводить уличные мероприятия. Также попросим восстановить дорогу, ведущую к учреждению культуры», – заключил Ефимов.