РИАМО - 29 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник представил нового министра образования Подмосковья, должность заняла Ирина Каклюгина.

«Что касается кадровых изменений, Ольга Сергеевна Забралова была назначена первым заместителем председателя правительства, должность министра образования заняла Ирина Каклюгина, она работала первым заместителем министра», - сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что Каклюгина сможет претворить в жизнь приоритеты в системе образования.

Ирина Каклюгина родилась в 1981 году. Окончила Московский государственный университет печати и Московский государственный университет имени Ломоносова. Замужем, воспитывает троих детей.

В 2013 году Каклюгина была назначена советником министра социальной защиты населения Московской области. В 2014-2015 годах была заведующий секретариатом заместителя председателя правительства Московской области. С 2015 года была заместителем министра социального развития Подмосковья, с 2017 года – заместителем министра здравоохранения региона.

С 2018 года Каклюгина занимала пост первого заместителя министра образования Московской области.

В сентябре 2018 года Ольга Забралова была назначена на должность первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Московской области. В октябре этого года Забралова покинула пост главы Минобразования, оставшись первым зампредом.