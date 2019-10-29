РИАМО - 29 окт. Более 1,5 тысяч дошкольников и учеников младших классов прошли в полуфинал Московского детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills, ребята будут соревноваться в десяти различных дисциплинах до 12 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Стартовал полуфинал Московского детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills. Он будет проходить до 12 ноября на площадках столичных колледжей», - говорится в сообщении.

По решению жюри в очный тур прошли 1592 ребенка (796 команд). За право участвовать в этом этапе чемпионата боролись более 3 тысяч детей из 380 образовательных организаций. Во время отборочного тура они должны были подготовить свои проекты и загрузить их на официальный сайт чемпионата.

Теперь детям предстоит выполнить задания по одной из 10 дисциплин: «Сити-фермерство», «Инженерия космических систем», «Изготовление прототипов», «Графический дизайн», «Кулинарное дело», «Мультимедийная журналистика», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Технология разработки виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)», «Мобильная робототехника» и «Электроника». Участники полуфинала покажут, чему они научились во время серии мастер-классов.

«Любое соревнование позволяет детям показать и оценить свои способности. Каждый этап требует серьезной подготовки: им нужно много читать, искать новую информацию, учиться работать в команде», — сказала президент Московской ассоциации кулинаров, эксперт WorldSkills Russia, профессор и член президиума профсоюза работников торговли и общественного питания Москвы Тамара Шарова.

В финал чемпионата смогут пройти до 20 команд в каждой дисциплине. Заключительный этап соревнований пройдет с 18 ноября по 18 декабря.

KidSkills — это уникальная возможность для детей познакомиться с большим количеством интересных профессий. Ранняя профориентация помогает не только расширить их представления о мире труда, но и развивает навыки, которые пригодятся в будущем. Проект стартовал в 2018 году. Тогда соревнования проходили только по пяти дисциплинам: «Аэрокосмическая инженерия», «Графический дизайн», «Кулинарное дело», «Прототипирование» и «Сити-фермерство».