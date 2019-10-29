РИАМО – 29 окт. Министерство экономического развития России предложило новый способ измерения уровня бедности в стране, на реализацию нового подхода планируется потратить 1,3 миллиарда рублей, сообщает РБК.

«Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, указало ведомство. Для реализации планов потребуется 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета за три года», — говорится в сообщении.

Предполагается, что с 2020 года Росстат будет интегрировать свои данные об уровне бедности с Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом. Это позволит повысить статистическую надежность данных. Появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата.

Также планируется, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам: семьи с детьми в возрасте до 18 лет, люди старшего поколения и женщины с детьми.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, это позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека. Данная мера необходима, чтобы система поддержки была более адресной.

Сейчас для измерения уровня бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.

Во втором квартале 2019 года 12,7% россиян имели доход ниже прожиточного минимума в размере 11185 рублей на душу населения. Из почти 20 миллионов нуждающихся поддержку получают только 4,2 миллиона человек.