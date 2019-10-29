РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 окт. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино во вторник состоится командный турнир по настольному теннису, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Уважаемые жители поселка Томилино, приглашаем вас посетить во вторник в 14:00 турнир по настольному теннису, он пройдет среди учащихся образовательных учреждений городского округа», - говорится в сообщении.

Турнир пройдет по адресу: микрорайон Птицефабрика, дом 15А, стадион «Урожай».