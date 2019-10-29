РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик установил качели в одном из дворов в Южном поселке, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«За состоянием обустроенных детских площадок во дворах многоквартирных домов следят сотрудники управляющей организации. Так, во дворе небольшого многоквартирного дома 7 в Южном поселке и дома 50 по улице Школьная в микрорайоне Климовск работники подрядной организации МУП «СЕЗ» установили на площадке качели», - говорится в сообщении.

Также подрядной организацией на днях проводилась обрезка и вырубка деревьев во дворах многоквартирных домов.