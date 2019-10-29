РИАМО - 29 окт. Сотрудники Московского уголовного розыска пресекли деятельность группировки мошенников, которые более 10 лет присваивали квартиры умерших людей по поддельным документам, всего полицейскими и росгвардейцами были задержаны восемь подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

«Предполагаемый организатор разработал схему мошенничества, в соответствии с которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов. Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники предоставляли полученные незаконным путем документы в управление Росреестра, после чего оформляли право собственности. Затем они по несколько раз перепродавали жилье своим сообщникам, но все сделки проводились фиктивно. В итоге владельцами «выморочных» квартир становились добросовестные покупатели. Также часть недвижимости аферисты оформляли на себя или родных.

«По имеющейся информации, в противоправную деятельность могли быть вовлечены нотариус и его помощники. В настоящее время следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц», - отметила Волк.

Правоохранители документировали деятельность группировки на протяжении более 1,5 лет. Было выявлено 15 квартир, ставших объектами криминальных сделок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора и участников происходила одновременно по нескольким адресам в Московском регионе. Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности», - подчеркнула Волк.

По ее словам, в рамках операции прошли 17 обысков по местам проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах. Стражами порядка изъяты денежные средства в размере более 2,5 миллионов рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Пятерым из восьми задержанных уже предъявили обвинение, их заключили под стражу. Предварительное расследование продолжается.