РИАМО - 29 окт. К отопительному сезону 2019-2020 годов в Можайском городском округе запустили 59 котельных, 40 из которых были ранее построены и модернизированы в рамках инвестпроекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Инвестиционный договор на возведение и обновление котельных был заключен с ПАО «Ростелеком».

«Так, уже по достоинству смогли оценить качество поставляемого теплоносителя более 1,1 тысячи жителей поселка Уваровка, ведь в данном населенном пункте были модернизированы все шесть котельных, снабжающих теплоснабжением население», - говорится в сообщении.

В этом году отопительный сезон в Можайском округе начался 23 сентября. Запуск теплоснабжения был произведен согласно графику.