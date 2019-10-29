РИАМО - 29 окт. В аэропорту Нового Уренгоя самолет Sukhoi Superjet 100, прилетевший из Москвы, после посадки столкнулся с птицей, сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ямал». Перевозчик начал собственное расследование.

«Поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов», - добавил представитель пресс-службы авиакомпании.

Всего в самолете находилось 73 пассажира и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

В аэропорту Нового Уренгоя создали комиссию для расследования обстоятельств инцидента.