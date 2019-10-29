РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 окт. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в гараже на улице Свердлова в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 28 октября в 23:16 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Свердлова, дом №33А. В 23:38 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек.