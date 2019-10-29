РИАМО - 29 окт. Жителю Перми грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыть более 10 килограммов метилэфедрона в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подмосковные полицейские задержали в Клину 36-летнего жителя города Перми, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Злоумышленника застали в автомобиле, припаркованном на автозаправке в деревне Лаврово.

«В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 12 пакетов с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном общей массой более 10 килограммов», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас он заключен под стражу.