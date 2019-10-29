РИАМО - 29 окт. К 90-летию со дня рождения режиссера Ролана Быкова с 10 по 13 ноября в семи кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы его кинокартин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатные показы фильмов к юбилеям известных режиссеров и актеров, а также к памятным датам и праздникам — давняя традиция городских кинотеатров. В сети «Москино» их 13. В этих кинотеатрах современные залы, оснащенные новейшим техническим оборудованием.

«С 10 по 13 ноября в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов Ролана Быкова. Ретроспектива приурочена к памятной дате — 12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения актера и режиссера. Именно эта дата была записана в паспорте Ролана Антоновича Быкова, но сам он утверждал, что родился месяцем раньше, и часто шутил по этому поводу, предлагая разные версии происхождения ошибки», - говорится в сообщении.

Фильмы из архива «Москино» покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах «Факел», «Полет», «Сатурн», «Тула», «Вымпел», «Искра» и «Спутник». Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации. В программе под названием «Синематека: режиссер Ролан Быков» четыре его лучшие режиссерские работы. Все представленные картины не имеют ограничений по возрасту зрителей. Расписание показов можно найти на сайте «Москино».

Актер, режиссер, сценарист и педагог Ролан Быков родился 12 октября 1929 года в Киеве. В 1947-м он поступил в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Веры Львовой и Леонида Шихматова. На киностудии «Мосфильм» проработал 30 лет, сыграл более ста ролей в кино. В качестве режиссера Быков поставил более десяти фильмов, часто экспериментируя с жанрами и техническими приемами. Он умер 6 октября 1998 года, захоронен на Новодевичьем кладбище.