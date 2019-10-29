РИАМО - 29 окт. Уже 3 тысячи благодарственных писем врачам скорой помощи опустили в отверстия арт-объекта «Про100спасибо», который появился две недели назад рядом с Научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Арт-объект «Про100спасибо» собрал за две недели 3 тысячи благодарственных писем, адресованных сотрудникам московской скорой помощи. Конструкцию установили в середине октября возле Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в честь 100-летия московской службы скорой помощи. Письма с благодарностью можно было опустить в специальные отверстия в буквах и цифрах», - говорится в сообщении.

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что каждый день более 200 горожан приходили к инсталляции, чтобы оставить добрые слова в адрес врачей, фельдшеров и медицинских сестер московской скорой помощи.

«Чаще всего их благодарили за высокую скорость, профессионализм и спасение своей жизни и жизни своих близких. Все благодарственные записки мы будем хранить в нашем музее и знакомить с ними посетителей и, конечно, сотрудников скорой», — сказал Плавунов.

Место для арт-объекта выбрали неслучайно. 100 лет назад, в 1919 году, первая карета скорой помощи выехала именно от НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В честь юбилея скорой помощи в Москве установили еще несколько арт-объектов: на Трубной площади, у станций метро «Лубянка» и «Тверская». Они будут украшать город до 1 ноября. Кроме того, на трех бульварах — Чистопрудном, Тверском и Гоголевском — расположилась фотовыставка «Сто лет спасаем жизни». Снимки рассказывают об истории создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова — крупнейшая в Европе. Сегодня московская скорая помощь — это более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад, которые дежурят в круглосуточном режиме.