РИАМО - 29 окт. Олимпийские чемпионы, победители мировых, европейских и российских спортивных турниров проведут для московских школьников мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столичных школах начался образовательный проект «Урок с чемпионом». В ноябре и декабре ребят ждут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу. Их проведут олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов и игрок сборной России по мини-футболу Ромуло Алвес Нобре», - говорится в сообщении.

На занятиях спортсмены расскажут о своем пути к успеху, а также о том, как спорт стал частью их жизни. Урок может быть построен как беседа, мастер-класс или тренировка. Школьники смогут взять автограф, задать интересующие вопросы и сделать фотографию со своим кумиром.

Организатором проекта «Урок с чемпионом» выступает Центр патриотического воспитания и школьного спорта.

«Миссия данного проекта — дать возможность почувствовать сопричастность каждого ребенка к празднованию побед российских спортсменов, ощутить радость и гордость за свою страну и желание быть похожим на великих спортсменов», — отметила директор центра Ольга Ярославская.

Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта в разделе «Новости». Здесь же можно подать онлайн-заявку от школы на участие в проекте. Уроки будут проходить с октября 2019 года по апрель 2020-го.