РИАМО - 29 окт. Жители столицы в ноябре в рамках проекта «Входите, открыто!» смогут пройти обследование у медицинских специалистов, а также познакомятся с методикой нейрофитнеса и узнают, как сохранить молодость и красоту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» городского департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.

Так, 1 октября в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой (улица Героев-Панфиловцев, дом 28) проведут занятия для родителей «Фебрильные судороги» и «Синдром гиперактивности». Начало в 16:30. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (903) 720-47-51 и +7 (495) 496-91-00.

4 октября в городской клинической больнице имени В.В. Виноградова (улица Новаторов, дом 3) пройдет занятие школы отцов «Я — папа!». Будущим родителям расскажут, как помочь супруге в процессе партнерских родов. Начало в 18:00, вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 103-46-66.

«5 ноября городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, улица Александровка, дом 8) приглашает на занятия в рамках проекта «Женское здоровье. 45+». Специалисты расскажут о принципах гормональной терапии и дадут советы по сохранению красоты и молодости. Сбор участников состоится в холле консультативно-диагностического отделения, при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Начало в 16:00. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 729-27-90», - добавляется в материале.

В Научно-практическом центре имени З.П. Соловьева (улица Пантелеевская, дом 10) 7 ноября проведут лекторий «Путь к себе», состоящий из трех частей. Посетителей ждут занятия по разработанной в центре методике нейрофитнеса, лекция «Работа с чувством вины» и постановка театра «Пазлы для взрослых». Начало в 18:00. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 680-22-97 и +7 (495) 680-10-87.

Кроме того, 13 ноября в городской клинической больнице № 13 (улица Велозаводская, дом 1/1) состоится занятие, посвященное уходу за тяжелобольными. Его проведут специалисты, владеющие уникальными навыками организации социальной помощи. Начало в 15:00. Узнать подробности можно по телефону: +7 (499) 940-47-34 (добавочный 13-77).

А 18 ноября в психиатрической больнице № 13 (Юрьевский переулок, дом 20) психолог Юлия Жукова прочитает лекцию «Тревоги и фобии». Специалист объяснит причины возникновения тревоги, даст практические рекомендации и расскажет об экспресс-техниках, которые помогут с ней справиться. Начало в 11:00. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 360-31-35.

«В инфекционной клинической больнице № 2 (8-я улица Соколиной Горы, дом 15, строение 35) 22 ноября пройдет лекция «Профилактика инфекционных заболеваний во время беременности — компонент профилактики преждевременных родов». Она начнется в 13:00. Требуется предварительная запись по электронной почте: care@ikb2.ru. Подробности можно узнать по телефону: +7 (495) 779-06-03», - уточняется в материале.

23 ноября в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой (улица Героев-Панфиловцев, дом 28) врачи будут вести консультативный прием маленьких пациентов. Детей осмотрят невролог, педиатр, окулист, отоларинголог, хирург-уролог, эндокринолог и ортопед. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении и полис ребенка. Прием продлится с 10:00 до 14:00. Вопросы можно задать по телефонам: +7 (903) 720-47-51 и +7 (495) 496-91-00.

С 28 ноября по 1 декабря на территории дизайн-завода «Флакон» (улица Большая Новодмитровская, дом 36) Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А. Алексеева организует психологический просветительский фестиваль. Гостей ждут семинары, мастер-классы и консультации специалистов. Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 952-87-40.