РИАМО - 29 окт. В Москве завершили реставрационные работы бюстов музея-усадьбы «Кусково», привезенные из Италии в середине XVIII века для украшения усадебного парка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Реставрацию бюстов музея-усадьбы «Кусково» можно назвать настоящей спасательной операцией. К началу работ монументы находились в неудовлетворительном состоянии. В ходе работ реставраторы расчистили бюсты от всех загрязнений, укрепили поверхность камня и инъектировали трещины, восполнили все утраченные фрагменты и устранили все дефекты. Последним шагом стало нанесение на поверхность консервационного покрытия», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Эти бюсты в середине XVIII века привез из Италии граф Петр Шереметев для украшения усадебного парка.

К началу реставрации из-за выветривания была утрачена авторская пластика бюстов, поверхность покрывали трещины, а камень изменил цвет. Кроме того, на бюстах были заметные царапины.

В ходе исследований специалисты установили, что держать бюсты на открытом воздухе больше нельзя, поскольку это приведет к полному разрушению памятников. Было решено отправить бюсты в музей, а на их месте установить точные копии.

«Над созданием копий мастера трудились около четырех месяцев. Они изготовили их из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, а затем тонировали в цвет оригинальных бюстов. Реставраторы скопировали рисунок массива камня для каждого бюста, что позволило сохранить все особенности и уникальные детали, которые произведения искусства приобрели за свою долгую историю», - уточняется в материале.

Сейчас продолжаются работы по реставрации парковой скульптуры музея-усадьбы. Вторую жизнь получат 50 мраморных памятников, в том числе бюсты и ростовые скульптуры.

Вопрос экспонирования оригинальных бюстов сейчас прорабатывается администрацией музея-усадьбы.

Ансамбль музея-усадьбы «Кусково» — единственный образец усадьбы XVIII века, сохранивший за более чем 300 лет свой первоначальный облик и архитектуру. На территории усадьбы расположились дворец, несколько павильонов («Грот», «Оранжерея», «Эрмитаж», Голландский и Итальянский домики), церковь и французский парк. Тон всему ансамблю задает дворец владельцев усадьбы — графов Шереметевых.