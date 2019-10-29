РИАМО - 29 окт. В рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет с 3 на 4 ноября, вход в столичный Музей Победы будет свободным, гостей ожидают театральные постановки, экскурсии, мастер-классы и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музей Победы традиционно присоединяется к ежегодным ночным культурным акциям столицы. 3 ноября с 18:00 и до закрытия музея в 23:00 все желающие могут посетить экспозицию бесплатно. <…> Перед нашими посетителями будут выступать артисты кино, театра и эстрады. В этот день в стенах музея оживет история Великой Отечественной войны. Гостей ждут театральные постановки, во время которых будут воссозданы события того времени, экскурсии по экспозиции, мастер-классы и концерты. Вход на все мероприятия свободный», — сказал сотрудник пресс-службы музея.

Вечер начнется с концерта фортепианной музыки, также можно будет послушать военные песни и стихи. В диорамном комплексе подготовят театральные постановки. Студенты ГИТИСа предстанут в роли участников фронтовых концертных бригад, которые поддерживали боевой дух солдат.

По диорамному комплексу и экспозиции «Подвиг армии» пройдет бесплатная экскурсия. Гид расскажет участникам об интересных исторических фактах, покажет предметы солдатского быта и оружие 1940-х годов.

Также посетители музея смогут присоединиться к экскурсии по выставке, посвященной сатирическим плакатам «Окна РОСТА». Эти плакаты создавали советские поэты и художники в 1919-1921 годах для того, чтобы поднять боевой дух Красной армии во время Гражданской войны.

Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах по портретной фотосъемке, которые пройдут на площадке перед Залом славы. Провести время с пользой предлагают и юным посетителям: для них организуют мастер-класс по рисованию акварелью и гуашью.

Музей Победы входит в состав мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится около 300 тысяч экспонатов, связанных со Второй мировой войной. На открытых площадках музея представлено около 400 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ века.

В рамках акции «Ночь искусств» пройдет более 250 мероприятий по всей Москве. Главная тема акции — «Ночь искусств. Ночь премьер».