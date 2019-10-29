РИАМО - 29 окт. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона, который закрутится в районе Псковской области. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве - 5-7 градусов, по области - 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного, западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

Синоптики отметили, что дожди, колебание метеопараметров и пониженный уровень кислорода в воздухе доставят жителям Московского региона дискомфорт.

«По возможности в этот день надо постараться снизить необходимость пребывания на открытом воздухе. Лучше в этот день уделить внимание своим близким людям, выпить с ними чашечку травяного чая, заняться ароматерапией, выполнить гидро- и бальнеопроцедуры», - добавили специалисты.