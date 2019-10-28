РИАМО - 28 окт. С 21 по 25 октября Госжилинспекция Московской области обследовала более 2,3 тысячи многоквартирных домов и выявила 2069 нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Выдано 131 предписание об их устранении и составлено 103 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 60 штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Волоколамском городском округе. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности заведены и направлены на рассмотрение 10 административных дел в отношении ООО «Можайская ДЭЗ».

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили более 560 домов с неисправными входными дверями, незапертыми подвалами и чердаками. Больше всего их в городских округах Раменский (95), Домодедово и Ленинский (по 56).

Незакрытые тепловые контуры зафиксированы в более чем 330 домах. Наибольшее их количество находится на территории городских округов Орехово-Зуевский (38) и Можайский (36).

«Более 200 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их расположено в городских округах Лосино-Петровский (98), Королев (22) и Краснознаменск (19)», - добавляется в материале.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.