РИАМО - 28 окт. До конца года почтальоны Москвы и Подмосковья получат специальную утепленную одежду, а также ультразвуковые приборы, которые помогут защититься от бродячих собак, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России».

«Для подмосковных почтальонов планируется закупить более 1,2 тысячи приборов, а для столичных – 2,8 тысячи. Устройства получат те почтальоны, которые работают в районах с повышенной угрозой нападения бродячих стай, однако могут применяться и против агрессивно настроенных домашних питомцев. Приборы, работающие на расстоянии до 20 метров, безвредны для животных и выполняют исключительно защитную функцию», - говорится в сообщении.

К зиме почтальоны также получат противоскользящие устройства для обуви, всего будет выдано более 3 тысяч пар таких накладок. Дополнительно к началу 2020 года будет закуплено еще 2,6 тысячи пар.

Помимо этого, сотрудникам почтовых отделений выдаются утепленные сапоги или валенки, а также зимняя одежда. В случае необходимости индивидуальные средства защиты и спецодежда выдаются ежегодно.

В этом году работники почтовых отделений Москвы получат более 2,8 тысячи новых утепленных курток, а в Подмосковье – около 2,7 тысячи курток.