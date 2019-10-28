РИАМО - 28 окт. Финская компания Huhtamaki модернизировала свое производство на заводе в подмосковной Ивантеевке, запущена новая линия по производству упаковки из вторсырья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Компания Huhtamaki является одним из мировых лидеров по производству упаковки и одноразовой посуды для продуктов питания и напитков. В Ивантеевке производство базируется с 1994 года. По случаю 25-летия была запущена линия №8 по выпуску яичной упаковки. Ее производительность составит 84 миллиона упаковок в год.

«Хухтамаки СНГ» один из ключевых партнеров Московской области на протяжении уже многих лет, мне очень приятно, что компания расширяет производство, и рассчитываю на дальнейшее эффективное сотрудничество. Общий объем инвестиций в новую линию составил около полумиллиарда рублей», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

По его словам, на сегодняшний день на производстве в Ивантеевке трудятся 640 человек, а запуск новой линии позволит создать в подразделении еще 26 рабочих мест.

В торжественном запуске линии приняли участие президент и генеральный директор Huhtamaki Чарльз Ольме, генеральный директор подразделения Fiber Packaging «Хухтамаки СНГ» Галина Мансурова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

«Мы все граждане нашей страны, я думаю, нам не все равно, во что упакованы наши продукты. Я горжусь тем, что наша компания в производстве использует вторсырье. Эта упаковка отличается и эстетикой, и очень высокими бартерными функциями», – сказала Мансурова.