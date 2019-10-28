РИАМО - 28 окт. До конца 2019 года в Московской области в эксплуатацию будут введены два физкультурно-оздоровительных комплекса с крытыми катками, новые объекты расположатся в Ногинске и Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Комплекс в Ногинске будет иметь площадь свыше 3,3 тысячи квадратных метров и оснащен катком 58 на 28 метров, тренажерным залом 11,2 на 19,4, метра и помещением для организации пункта проката и заточки коньков», - говорится в сообщении.

Здание в Реутове получит ледовую площадку размером 60 на 30 метров с искусственным покрытием.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что наступление зимнего периода прежде всего означает старт новых хоккейных сезонов и первенств по фигурному катанию. Так, подмосковные команды активно принимают участие в Ночной хоккейной лиге. Они играют на 15 ледовых площадках региона, а с вводом в эксплуатацию комплексов в Реутове и Ногинске матчи будут проходить и на них.

«Не менее важна и востребованность подмосковных крытых катков для массового катания. В данной связи у жителей обоих муниципалитетов появятся еще больше возможностей и удобства проводить свой досуг на современной инфраструктуре. Уверен, что оба объекта, которые мы планируем ввести в эксплуатацию до конца года, не будут простаивать и примут не одни любительские и профессиональные соревнования», – добавил Терюшков.