РИАМО - 28 окт. Ночные походы к холодильнику не только вредны для фигуры, но и могут привести к кариесу и преждевременному старению, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«К ночи у человека в мозге вырабатывается гормон сна - мелатонин. Структуры ротовой полости в это время понимают, что организм скоро уснет и еды не будет, поэтому и слюнные железы ночью снижают свою активность вслед за ненадобностью. Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам», - сказал главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Помимо болезней ротовой полости, ночные перекусы могут привести к преждевременному старению. Во время сна происходит естественное восстановление и обновление клеток. Если же организм тратит все силы на переваривание плотного ужина, ресурсов на восполнение энергии и омоложение не остается.

«Существует и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов», - добавил Каюгин.

Плотный ужин влияет и на качество сна. Не секрет, что после обильного приема пищи заснуть сложнее. Да и сам сон преимущественно является беспокойным, что однозначно влияет на настроение в течение всего следующего дня.