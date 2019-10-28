РИАМО - 28 окт. Началось проектирование пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на улице Чайковского в Лобне, блок начальных классов на 400 мест появится в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Как отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, учебная пристройка включит в себя все необходимое для образовательной и досуговой жизни школьников. Входная группа для учеников начальных классов будет оснащена просторным вестибюлем и гардеробными для каждого класса.

«Классы для самых маленьких учеников будут расположены на первом этаже. Здесь появятся игровые и спальные помещения для групп продленного дня, а также блок малого спортивного зала, актовый зал. Второй этаж будет включать учебное пространство для ребят 2-3 классов и музыкальный кабинет», - добавил Локтев.

Он уточнил, что в зону третьего этажа войдут кабинеты для учащихся 3-4 классов. Помещения основной школы также будут оборудованы всем необходимым для школьников и персонала.

Территория школьного двора будет благоустроена и оснащена пространствами физкультурного и образовательного назначения. Кроме того, будет установлена игровая площадка для младших классов и появится хозяйственная зона.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2021 года.