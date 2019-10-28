РИАМО - 28 окт. В столице по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов проводится проверка, так, на одном из сайтов дети со взрослыми вели беседы на сексуальные темы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

По данным следствия, на интернет-ресурсе были размещены видеоролики, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила сотрудник пресс-службы.