РИАМО - 28 окт. Столичные следователи инициировали передачу материала проверки по факту применения физической силы к несовершеннолетним детям на юге города, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ряде СМИ появилась информация, что дети, находящиеся под опекой у 61-летней женщины, не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Под опекой находится трое детей.

«По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче материалов проверки о применении физической силы к несовершеннолетним детям из органов полиции в территориальное подразделение Главного следственное управления СК России по городу», - отметила Иванова.

Он уточнила, что передачу материалов проверки инициировали для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.

Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.