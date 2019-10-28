РИАМО - 28 окт. С 19 по 25 октября в зоне ответственности территориальных сетевых организаций в муниципалитетах Московской области произошло семь отключений электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Больше всего отключений было в Пушкинском городском округе — два. По одному отключению произошло в Жуковском, Истре, Люберцах, Балашихе и Одинцовском округе. Выездные бригады оперативно приняли меры по восстановлению электроснабжения.

«Время восстановления электроснабжения на объектах ЖКХ и социально значимых объектах не превысило двух часов, время восстановления электроснабжения других потребителей не превысило трех часов», - говорится в сообщении.

Чаще всего отключения происходили из-за технической неисправности оборудования, повреждений оборудования в абонентских сетях или повреждений ЛЭП, связанных с проведением работ в охранных зонах без согласования.