РИАМО - 28 окт. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном появится в поселке Монино городского округа Щелково в 2021 году, в настоящий момент ведется разработка проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«ФОК представляет собой двухэтажное здание с пропускной способностью 64 человека в смену. Чаша бассейна общей площадью 400 квадратных метров (размер 25 на 16 метров) рассчитана на шесть дорожек по 2,5 метра. Общая площадь объекта составит около 2 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

В здании разместят бассейн для оздоровительного плавания, зал сухого плавания, снарядную, душевые, раздевалки, а также административные помещения и медицинский блок.

На прилегающем участке проведут озеленение, обустроят тротуары, детскую площадку и парковки.

ФОК включен в областную государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется из бюджетных средств.