РИАМО - 28 окт. 7 ноября на Красной площади в столице состоится торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года, в нем примут участие более 3 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В числе участников марша — военнослужащие Минобороны России, кавалерийская группа Президентского полка Федеральной службы охраны России, воспитанники Московского суворовского военного училища и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, кадетские парадные расчеты федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона», - говорится в сообщении.

Среди участников будут и горожане, одетые в форму времен Великой Отечественной войны. За парадом с трибун будут наблюдать более 7 тысяч человек. Главными зрителями станут московские ветераны, в том числе и участники парада 1941 года и Парада Победы 1945 года.

Торжественный марш посвятят знаковым местам битвы под Москвой. Увидеть, где проходили ключевые сражения, можно будет с помощью интерактивной карты, которую выведут на большой экран.

Перед началом марша школьники прочитают фрагменты сочинений о войне, а после вместе с ветеранами примут участие в акции «Рубежи Победы». В местах крупнейших сражений под столицей (например, в Дмитрове и Яхроме) возложат цветы.

«С 12:00 до 17:00 на Красной площади будет работать бесплатный музей под открытым небом. В экспозиции — «катюша», танк Т-34, бронеавтомобили и самоходные установки», - уточняется на сайте.

На площади появятся фотозоны и 3D-плакаты, инстабудки, в которых можно сделать бесплатную фотографию с логотипом марша. Из снимков, которые будут размещены в соцсетях с хештегом #знатьчтобыпомнить, создадут инстастену с надписью: «Победа». Ее выведут на главный экран во время выставки.

Накануне марша в соцсетях запустят акцию «Спой гимн Москвы». Участники смогут записать видео и разместить его на своих страницах с хештегами #спойгимнмосквы и #знатьчтобыпомнить. Лучшие фрагменты покажут на главном экране во время марша.

Парад в 1941 году провели, когда враг вплотную подобрался к городу. Курсанты военных училищ, артиллеристы, пехотинцы, зенитчики и моряки прямо от стен Кремля отправлялись на фронт. Его линия проходила всего в 30 километрах от столицы. Парад помог поддержать боевой дух всей страны.

Пригласительные билеты на парад можно получить в «Магазине поощрений» проекта «Активный гражданин», обменяв баллы, начисленные за участие в голосованиях.