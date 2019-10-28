РИАМО – 28 окт. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что в отдельных странах происходят случаи злоупотребления правом на эвтаназию, однако население вправе само решить, нужна ли данная мера.

«Это сложный вопрос. В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение», - сказала Скворцова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Министр стала гостем программы «Доживем до понедельника», где обсудила с ведущей Тиной Канделаки различные проблемы сферы здравоохранения. Так, речь шла о зарплатах врачей, помощи ВИЧ-инфицированным и ситуации с ОМС. Был затронут и вопрос эвтаназии.

По мнению Скворцовой, на сегодняшний день есть различные способы избавиться от страданий, в том числе и медицинскими препаратами. А эта сфера, как отметила министр, в России активно развивается.