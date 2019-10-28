РИАМО - 28 окт. В рамках праздника, посвященного Дню бабушек и дедушек, в подмосковном Видном приготовили сэндвич длиной пять метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Сэндвич приготовили дети вместе с бабушками и дедушками. Работа шла под чутким руководством шеф-повара.

«После приготовления все участники отведали совместно приготовленный «самый дружный сэндвич», - отмечается в материале.

Таким образом был зафиксирован рекорд по длине сэндвича, приготовленного на территории усадьбы Тимохово – Салазкино.