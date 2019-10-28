РИАМО - 28 окт. В Подмосковье завершились работы по благоустройству 17 общественных пространств, в их число входят площади, набережные и зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В частности, завершен второй этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорске, где появились пирсы, зоны отдыха, площадки для занятий воркаутом и игровые площадки. Также завершено благоустройство площади Защитников Отечества в Пересвете Сергиево-Посадского округа.

«Теперь площадь стала зоной для отдыха и проведения патриотических мероприятий. Здесь установлен памятник монаху-воину Александру Пересвету», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Также завершен первый этап благоустройства поселка в ЗАТО Молодежный, завершено благоустройство улицы Гагарина в микрорайоне Чкаловский в Щелкове, территорий микрорайонов Софрино-1 в Пушкинском округе и Ногинск-5 в Электростали.

В Королеве завершена первая очередь благоустройства площади возле ДК имени Калинина, а Звездном Городке привели в порядок Аллею Героев. В Домодедове проведены работы перед зданием Главпочтамта.

Кроме того, в Волоколамске было благоустроено два общественных пространства — территория у ФОКа «Лама» с прилегающей пешеходной зоной и территория у железнодорожного вокзала. Также завершено обустройство общественной территории вдоль Фабричной улицы в поселке Калининец Наро-Фоминского округа.

«Основной идеей благоустройства является создание удобного общественного пространства, включающего организованные транспортные и пешеходные коммуникации и рекреационные зоны, с размещением объектов, которые будут являться центрами притяжения для местного населения», - отметил Хайкин.

Всего на 2019 год в регионе запланировано благоустройство 50 общественных пространств — девяти площадей, шести набережных, 31 зоны отдыха и четырех исторических городов.