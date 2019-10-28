РИАМО - 28 окт. Мужчина угрожал взорвать дома на Ленинском проспекте в Москве, при задержании злоумышленник распылил в полицейских неизвестное вещество из баллончика, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Как отмечается в материале, москвичи сообщили в полицию, что около магазина на Ленинском проспекте неизвестный в маске угрожает взорвать дома.

«С целью избежать разбирательства относительно совершенных им действий, связанных с его сообщением об акте терроризма, мужчина умышленно распылил из баллончика с неустановленным веществом в лицо прибывшим по указанному адресу полицейским», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».