РИАМО - 28 окт. В Раменском был нарушен порядок проведения электронного аукциона на ремонт и пуско-наладку автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Горпожсистем» на действия МУК Дворец культуры «Победа» и МКУ «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на ремонт и пуско-наладку автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Учреждений и признало жалобу ООО «Горпожсистем» обоснованной», - говорится в соообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало Дворцу культуры «Победа» и МКУ «Центр закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.