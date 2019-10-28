РИАМО - 28 окт. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мясомолочной фермы в деревне Шульгино Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 120 рабочих мест в Волоколамском городском округе», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На ферме будут производить молочные и мясные продукты: молоко, мясо, колбасные изделия, различную молочную и кисломолочную продукцию – все экологически чистое.

На предприятии содержится более 2 тысяч голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Автоматическая дойка коров позволяет своевременно и качественно получать молоко. Ежедневный выход молока составит три тонны.

Общая площадь объекта 24 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «Шульгино». Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.