РИАМО - 29 окт. Фестиваль уличных культур «Метро Индастриалс» пройдет в Москве на закрытой станции «Деловой центр» Солнцевской линии подземки во вторник, на фестивале соберутся профессионалы экстремальных видов спорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Всего в фестивале примут участие более 100 спортсменов. Они будут состязаться в скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна и велофристайле.

«Вы точно не видели ничего подобного, это больше, чем просто соревнования. У нас пройдет спортивно-зрелищное шоу, где зрители увидят невероятные трюки в исполнении лучших спортсменов страны. Метро выступает за здоровый образ жизни и все чаще становится площадкой для проведения модных и молодежных мероприятий», - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Для проведения мероприятия на станции метро разместят спортивные снаряды и конструкции, в том числе клетку для ММА и скалодром, а также зоны для футбольного фристайла и панна. Кроме того, будет обустроена эйр-секция для велофристайла с трамплином с пятиметровым пролетом и резиновой площадкой для приземления.

«Такой смелый формат спортивного мероприятия мы поддерживаем впервые, конечно, учитывая необходимые требования безопасности. Это тот самый случай, когда можно будет кататься на велосипеде на станции метро», – отметила Темникова.

В рамках фестиваля пройдут турниры за звания чемпионов «Метро Индастриалс». Также проведут соревнования в формате cash for tricks, в ходе которых судьи будут определять сумму денежного гонорара за каждый трюк.