РИАМО - 28 окт. Валовый сбор овощей в теплицах Московской области в этом году на сегодняшний день составляет порядка 70 тысяч тонн, почти вся продукция уже продана, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С начала текущего года в Подмосковье вырастили и собрали около 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Реализовано в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона 66,8 тысячи тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, томатов собрали 27,6 тысячи тонн, огурцов – более 41 тысячи тонн. Также собрано 0,6 тысячи тонн перца, баклажанов и других овощей.

«Лидирует сельскохозяйственное предприятие «Агрокультура Групп» городского округа Кашира. Здесь собрано порядка 43 тысяч тонн овощей. На втором месте – теплица Электростали «Иванисово» - 16,7 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкают «Луховицкие овощи» - 4,7 тысячи тонн», - отметил министр.

Он также выделил теплицы предприятия «Аграрное» из Орехово-Зуевского округа, одинцовские «Агроном» и «Матвеевское».

В текущем году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства овощей в зимних теплицах страны – 1,2 миллиона тонн, что на 18% выше планового показателя (1,02 миллиона тонн) и на 20% выше показателя 2018 года (1 миллион тонн).

Московская область, по словам Разина, также планирует собрать в этом году рекордный урожай тепличных овощей. Сейчас Подмосковье входит в состав лидеров по производству овощей защищенного грунта вместе с Краснодарским и Ставропольским краями, Липецкой областью и Республикой Башкортостан.