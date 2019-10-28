РИАМО - 28 окт. В 2020-2021 годах в завершающую стадию войдут сразу несколько крупных инвестиционных проектов в сфере производства молока и молочных продуктов на территории Московской области, всего до 2022 года планируется открыть 14 таких производств, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Важно, чтобы проекты, которые реализуются в Подмосковье, приносили ощутимую пользу жителям в виде новых рабочих мест, дополнительных доходов в бюджет. На 14 новых производствах смогут устроиться свыше 1,7 тысячи человек, а инвестиции превысят 55 миллиардов рублей», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, привлекая инвесторов в регион, областное правительство внимательно следит за тем, чтобы бизнес выполнял свою социальную функцию.

За два года в строй войдут четыре объекта создаваемого сейчас сырного кластера. Общий объем производства составит 15 тысяч тонн сыра в год – четверть всего объема такой продукции в России. Уже сейчас Московская область занимает второе место в стране по производству сыра и сырных продуктов.

«Молочная промышленность Подмосковья растет опережающими темпами: только за следующие два года будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тысяч коров и 14 тысяч коз. Появятся и два перерабатывающих предприятия, которые смогут за сутки произвести продукцию из 2350 тонн молока», – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Более подробно будущее молочной отрасли будет обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области.

Форум соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран. Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация по ссылке.