РИАМО - 28 окт. Московский зоопарк запустил на YouTube просветительский видеоблог «В ZOOпарке со Светланой Акуловой», выпуски будут выходить еженедельно, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Идейным вдохновителем и ведущим блога станет генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. В каждом выпуске она будет рассказывать о тонкостях зоопаркового дела и проводить небольшую экскурсию в «закулисье» зоопарка вместе с интересными гостями - известными актерами, музыкантами, блогерами. Отдельная часть выпусков будет ориентирована на детскую аудиторию. В них соведущими Светланы Акуловой станут двое юных и отважных натуралистов», - отмечается в материале.

Уже сейчас пользователи видеохостинга могут посмотреть пилотный выпуск, посвященный большим пандам, звездным гостем которого стал Дима Билан. Певец навестил Диндин и Жуи, узнал, чем кормят панд, понаблюдал за тем, как медведи проходят тренинги, и даже проверил, насколько они музыкальны.

Проект «В ZOOпарке со Светланой Акуловой» преследует просветительские цели - он будет знакомить зрителей с биоразнообразием планеты и поднимет важнейшие экологические проблемы.

«Наш проект призван изменить привычный взгляд на современные зоопарки и показать их насыщенную внутреннюю жизнь. Также мы хотим делиться знаниями о животном мире, чтобы помочь каждому увидеть фауну Земли во всем ее многообразии, полюбить ее и научиться относиться к ней бережно», - отметила Акулова.