РИАМО - 28 окт. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений для стимулирования роста российской экономики, он отметил текущее повышение показателей в данной сфере, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно», - подчеркнул Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что в результате совещания по ускорению экономического роста, проведенного около месяца назад, правительство сделало вывод, что темпы экономического роста недостаточно высоки.

Премьер добавил, что по итогам вышеуказанного совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста.