РИАМО - 28 окт. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья пригласило представителей промышленных предприятий региона на встречу для ознакомления с программой субсидирования части затрат на производство и реализацию пилотных партий зарегистрированных изобретений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Встреча пройдет в доме правительства Московской области 30 октября в 15:00 в конференц-зале. Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться по ссылке», - говорится в сообщении

В ней могут участвовать высокотехнологичные предприятия, которые соответствуют следующим критериям: продукция компании изготовлена в соответствии с рабочей документацией, разработанной организацией, права на которую организация получила не ранее чем за год до даты подачи заявки на участие в отборе; продукция предприятия, создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительные права на которые организация получила не ранее чем за три года до даты подачи заявки на участие в отборе.

Также во встрече могут принять участие организации, продукция которых создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного образца, право использования, которых организация получила на основании лицензионного договора, заключенного не ранее чем за три года до даты подачи заявки на участие в отборе.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, субсидия будет предоставляться министерством промышленности и торговли России на основании конкурсного отбора, промышленники смогут компенсировать не более 50% общего объема следующих затрат:

- оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотной партии;

- оплату изготовления и/или приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля, используемых для производства пилотной партии (не более 20% субсидии);

- оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в размере, не превышающем уровень средней заработной платы в регионе;

- инженерную разработку и проектирование пилотной партии (не более 10% субсидии);

- приобретение расходного инструмента (не более 10% субсидии);

- логистические затраты на поставку пилотной партии (не более 10% субсидии).