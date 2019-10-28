РИАМО - 28 окт. В Никольском храме в селе Алексеевское городского округа Солнечногорск установили бюст-памятник святому благоверному царю-страстотерпцу Николаю II, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Накануне прошло освещение памятника. Торжество возглавил благочинный округа протоиерей Антоний Тирков. В служении вместе с благочинным принял участие настоятель храма протоиерей Вадим Елисеев. В освещении приняла участие председатель совета депутатов муниципалитета Марина Веремеенко.

«Приобретение памятника и установка его на территории прихода осуществилась благодаря радению и содействию активных прихожан Никольского храма. Это уже второй случай установки памятника святому царю в нашей епархии», — сказал Тирков.